EdF ‍: Le commandant Mohamed Sanhadji, son poignant discours aux Bleus

Par Guillaume Conte

Avant l'entrainement de fin de journée de ce lundi, l'équipe de France s'est réunie dans un moment d'émotion pour se souvenir des attentats perpétrés au Stade de France et au Bataclan il y a 8 ans.

Ce lundi 13 novembre n’est pas un jour commun dans l’histoire récente de notre pays, puisqu’il y a 8 ans, les attentats du Stade de France, au Bataclan et dans les Xe et XIe arrondissements de Paris, faisant 130 morts et des centaines de blessés. Un moment qui marque encore plus particulièrement l’équipe de France puisque le Stade de France où évoluaient les Bleus contre l’Allemagne avait été visé, même si les terroristes n’avaient pas pu entrer dans l’enceinte de Saint-Denis. Ce mardi, avant l’entrainement en soirée, l’équipe de France s’est réunie pour se recueillir et respecter une minute de silence, après le discours de leur officier de sécurité, le commandant Mohamed Sanhadji.

Les Bleus unis face à la barbarie

𝑵𝒆 𝒋𝒂𝒎𝒂𝒊𝒔 𝒐𝒖𝒃𝒍𝒊𝒆𝒓... 🇫🇷



13.11.2015 - 13.11.2023 pic.twitter.com/9N2sqC74EK — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 13, 2023

« Je leur ai parlé de la solennité de cet instant, des valeurs de la République, et je leur ai rappelé que notre pays avait été attaqué ce jour-là », a livré le responsable de la sécurité des Bleus, sur France Info. Ce dernier était déjà présent lors des évènements de 2015, tout comme plusieurs membres de l’équipe actuelle comme Olivier Giroud, Kingsley Coman, Antoine Griezmann et bien sûr Didier Deschamps. « Nous sommes là pour rendre hommage aux personnes qui sont tombées, aux blessés, parce que nous devons tous être unis et solidaires devant la barbarie, et être fier de nos couleurs », a notamment fait savoir Mohamed Sanhadji avant de faire respecter une minute de silence en respect aux personnes mortes ou blessés lors de ces attentats.