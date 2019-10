EdF : Mandanda accusé, son erreur a tué la France

Dans : Equipe de France, Euro 2020, OM.

Ce lundi soir, l’Equipe de France a concédé le match nul face à la Turquie dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 2020.

Un partage des points regrettable pour la troupe de Didier Deschamps, qui menait au score à moins de dix minutes de la fin. Titulaire en l’absence d’Hugo Lloris, blessé, Steve Mandanda n’est pas exempt de tout reproche sur l’égalisation des Turcs. Pour Olivier Rouyer, le gardien de l’Olympique de Marseille est d’ailleurs le responsable n°1 de cet accroc…

« Le but des Bleus, c’est pour Mandanda, c’est une faute de positionnement du gardien. Il ne doit pas laisser d’espace par rapport au poteau. Ce n’est pas normal que le mec puisse mettre une tête comme ça au premier poteau. Son angle n’est pas fermé, il ne doit pas y avoir cet espace qui permet au joueur de marquer. A ce niveau-là, ce n’est vraiment pas normal de prendre un but comme ça. Il doit faire un pas chassé supplémentaire sur sa ligne pour bloquer tranquillement le ballon » a lâché l’ancien joueur de Nancy sur le plateau de La Chaîne L’Equipe. On notera néanmoins l’attitude un peu douteuse de Varane, Sissoko ou encore Pavard sur cette égalisation de la Turquie…