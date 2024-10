EdF ‍: Maignan, le capitaine qui inquiète le clan Mbappé

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Sans Kylian Mbappé, N'Golo Kanté et Antoine Griezmann, Didier Deschamps est bien embêté pour choisir son capitaine pour les deux prochains matchs.

La Ligue des Nations ne passionne pas forcément les foules cet automne, alors que le championnat et la Coupe d’Europe sont entrecoupés de matchs internationaux. Il reste toutefois un petit suspense avant le match de ce jeudi en Hongrie face à Israël, à savoir qui portera le brassard de capitaine de l'équipe de France. Le titulaire habituel à ce niveau est absent, puisque Kylian Mbappé peut visiblement jouer avec le Real Madrid, mais pas avec les Bleus. En temps normal, Antoine Griezmann aurait récupéré cette responsabilité, mais l’attaquant de l’Atlético de Madrid a mis un terme à sa carrière internationale. Peut-être même en raison de ce rôle qui ne lui a pas été confié alors que Kylian Mbappé est la star des Bleus, mais dont le comportement n’est pas forcément exemplaire.

Maignan leader naturel des Bleus

Toujours est-il que quelqu’un doit bien diriger les joueurs français sur les deux prochains matchs, et ils sont désormais trois à pouvoir jouer ce rôle selon la presse française. Le nom de Mike Maignan est rapidement sorti du chapeau, mais Didier Deschamps et son staff se méfient, car le gardien du Milan AC a déjà fait quelques prises de parole musclées, dont une à l’encontre de Mbappé lors des derniers matchs. Sa nomination pourrait être mal prise par le n°10 tricolore et son entourage même si en théorie ses états d’âme ne devraient pas compter.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Il n’empêche que deux autres noms ont été évoqués. Il s’agit d’Aurélien Tchouaméni, qui commence à avoir une belle expérience avec ses 36 sélections et un statut de titulaire depuis quatre ans. Le joueur du Real Madrid a une force tranquille qui marque les esprits et s’exprime bien aussi avec les médias, mais le vestiaire ne le voit pas forcément comme un leader charismatique non plus, et il n’affiche pas forcément ce visage là pendant les matchs. La surprise pourrait ainsi venir de Jules Koundé, qui a gagné le respect des siens à force de travail et matchs solides à un poste d’arrière droit qui ne semblait pas lui aller au départ. Depuis, le Barcelonais aime faire connaitre son avis et n’hésite déjà pas à le faire, et il est assez écouté par les joueurs. Suffisamment pour en faire un candidat crédible.

C’est désormais à Didier Deschamps de trancher, alors que la candidature de Mike Maignan est toujours vue comme la plus solide, et pourrait faire de l’ancien parisien et lillois un successeur d’Hugo Lloris à tous les niveaux.