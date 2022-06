EdF : Maignan envoie Lloris sur le banc

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Pour le match de lundi soir en Croatie, Mike Maignan sera titulaire à la place du capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris.

Après son faux pas au stade de France contre le Danemark, les Bleus ont tout intérêt à ne pas revenir de Croatie sans aucun point, histoire de ne pas se mettre en situation périlleuse dans la Ligue des Nations. Mais cela n’empêchera pas Didier Deschamps de faire ce qu’il avait dit, à savoir faire tourner son effectif et continuer à se faire une opinion précise sur chacun de ses joueurs. Et cela commencera pas une rotation dans les buts, puisque pour la revanche de la dernière finale du Mondial 2018, le sélectionneur des Bleus mettra Mike Maignan dans les buts à la place d’Hugo Lloris. Auteur d'une saison énorme avec l'AC Milan, l'ancien gardien du LOSC remplacera le capitaine de l'équipe de France, confirmant le statut de numéro 2 ou plutôt de numéro 1 bis de Maignan. Il est vrai qu'après la Coupe du Monde au Qatar, il semble évident que Lloris pourrait prendre sa retraite internationale, et le gardien milanais fera un superbe titulaire dans les buts tricolores.