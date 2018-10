EdF : MacHardy colle un tacle de bâtard à Pavard

Dans : Equipe de France.

Devenu un héros national au prix d'un but extraordinaire contre l'Argentine lors du Mondial 2018, Benjamin Pavard suscite quelques interrogations. Et comme l'euphorie engendrée par la deuxième étoile baisse un peu, le cas du défenseur français revient sur le haut de la pile. Sur RMC, Jonatan MacHardy n'a pas été tendre avec Benjamin Pavard, en remettant ouvertement en cause sa présence chez les Bleus.

Pour le journaliste, toutes les vérités sont bonnes à dire. « Après cet été de rêve pour Benjamin Pavard, où il a eu sa chanson, où on a parlé de lui au Bayern Munich et que je le vois là en équipe de France, je me dis que ça commence à se voir que latéral droit il faut arrêter tout de suite. Alors, effectivement son but contre l’Argentine a effacé de nombreuses choses avec la construction d’un super-héros bouclé à la frappe de bâtard. Mais cela a engendré un négationnisme frelaté concernant son vrai niveau défensivement et offensivement (...) Il ne faut pas oublier que Pavard à droite c’est du bricolage et cela aurait dû rester du bricolage. Son apport offensif est ultra brouillon, c’est quand son dernier centre de qualité ? Sa solidité défensive est désordonnée, quand on regarde sa zone d’activité son nombre de ballons perdus est dans les zones dangereuses (...) Il est très sympa, mais il est loin du niveau international », affirme Jonatan MacHardy, qui n'est pas le seul à penser cela, mais est le premier à le dire si ouvertement.