EdF ‍: Lukeba prévient Deschamps, il arrive pour l'Euro

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'été prochain, l'équipe de France disputera l'Euro 2024 en Allemagne. Une compétition que veut jouer Castello Lukeba.

Cette année 2024 sera importante pour les équipes de France. Les hommes de Didier Deschamps devront batailler lors de l'Euro 2024, avant que ceux de Thierry Henry en fassent de même à Paris lors des Jeux Olympiques. Les attentes seront donc fortes de la part des fans et observateurs. Concernant les joueurs, ils voudront pour certains, tout jouer. C'est notamment le cas de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann mais aussi... Castello Lukeba. Le nouveau défenseur de Leipzig, qui a récemment goûté aux joies des Bleus, ne manque pas d'ambition.

Lukeba place déjà ses pions

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Castello Jr Lukeba🤴🏾 (@jrcastello_)

Lors d'une interview accordée à Bild, l'ancien de l'OL a en effet envoyé un message à Didier Deschamps. « J’ai fait partie de l’équipe nationale senior une fois, bien sûr, le tournoi est un grand rêve. Mais sinon, je jouerai avec nos U21 aux JO de Paris. Les deux seraient bien pour moi, c’est toujours un grand honneur de jouer pour son pays. J’ai de bonnes relations avec l’entraîneur des moins de 21 ans, Thierry Henry. Théoriquement, je peux même jouer les deux tournois l’un après l’autre, mais ensuite, j’aurai besoin de très longues vacances », a notamment indiqué Castello Lukeba, qui est aussi revenu sur son intégration en Allemagne : « Je me suis bien intégré. Ma sœur et son fils sont là avec moi et elle m’aide dans les tâches quotidiennes. Je peux donc me concentrer pleinement sur le football. Suis-je surpris de jouer autant ? Pas vraiment. C’est pour ça que je suis venu ici, je voulais beaucoup jouer pour me développer davantage. Je suis heureux d’être ici et je veux atteindre tous nos objectifs avec le RB ». Titulaire à Leipzig, Lukeba va devoir encore redoubler d'efforts pour taper dans l'oeil de Didier Deschamps, même si son profil est surveillé de près.