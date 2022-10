EdF : Lucas Hernandez rétabli pour le Mondial ?

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Enfin une bonne nouvelle pour l’Equipe de France : il y a désormais de grandes chances de voir Lucas Hernandez à la Coupe du monde.

Dans trois semaines, Didier Deschamps dévoilera sa liste de joueurs sélectionnés pour disputer la Coupe du monde au Qatar avec l’Equipe de France. Les incertitudes sont nombreuses pour le sélectionneur tricolore, confronté aux blessures de plusieurs cadres. Ngolo Kanté est d’ores et déjà forfait tandis que Raphaël Varane, Paul Pogba ou encore Mike Maignan sont incertains. Forfait pour le dernier rassemblement des Bleus, Lucas Hernandez n’est pas non plus certain à 100 % d’être du voyage.

Lucas Hernandez tout proche du retour

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par L U C A S H E R N Á N D E Z (@lucashernandez21)

Les dernières nouvelles au sujet du défenseur du Bayern Munich sont toutefois rassurantes. EN effet, selon les informations de Bild, Lucas Hernandez est sur le retour après sa déchirure aux adducteurs. Lundi, l’ex-défenseur de l’Atlético de Madrid a augmenté a charge de travail avec le préparateur physique du club bavarois Simon Martinello. Le retour de l’international tricolore et prévu contre le Werder Brême le 8 novembre prochain. Si tout se déroule sans accroc, Lucas Hernandez aura donc joué au moins deux matchs avant la Coupe du monde, ce qui pourrait suffire pour intégrer la liste de Didier Deschamps.