EdF : Lovren fait une Courtois et attaque les Bleus !

Dans : Equipe de France.

Décidément, le style de jeu de l’équipe de France ne plait pas à ses adversaires pendant cette Coupe du monde.

Avant la compétition, le Danemark s’était distingué en expliquant que les Tricolores n’avaient pas vraiment les atouts pour aller loin. L’Australie et le Pérou ne s’étaient pas montrés convaincus par le potentiel de la troupe à Didier Deschamps. En demi-finale, la Belgique et notamment son gardien Thibault Courtois avaient pesté au sujet du jeu défensif et uniquement basé sur les contres des Tricolores. Même sentiment pour Dejan Lovren, qui malgré la défaite 4-2 en finale, estime que la Croatie a mieux joué que son adversaire.

« Je suis déçu parce qu’on a perdu le match mais on a beaucoup mieux joué au football qu’eux. Ils avaient leur tactique et on doit le respecter. Ils ont attendu leur chance et ont marqué. Parfois, la meilleure équipe ne gagne pas, c'est le foot. La France a joué le jeu qu'elle a proposé durant toute la compétition, il faut l'accepter », a livré le défenseur central de Liverpool, auteur d’un gros Mondial mais qui n’avait pas laissé un souvenir impérissable en France lors de son passage à Lyon.