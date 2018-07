EdF : Courtois dégoûté par le jeu ultra-défensif de la France

Dans : Equipe de France.

La défaite en demi-finale de la Coupe du monde face à la France va être difficile à digérer pour la Belgique, dont les joueurs arrivaient à maturité et rêvaient d’aller chercher une première finale mondiale dans leur histoire. Dans une rencontre dominée par les Diables Rouges, un seul but sur corner d’Umtiti a fait la différence, mais c’est surtout l’attitude extrêmement défensive des Bleus qui a pour le moins agacé Thibault Courtois.

« On a perdu contre une équipe qui n’était pas meilleure que nous, mais qui ne jouait juste pas. Ils ont bien défendu en tout cas... à 11 joueurs en défense devant leur but. Ils ont fait ça pendant tout le tournoi, et ils ont mis un but sur un coup de pied arrêté. C'était pareil contre l'Uruguay, ils ont mis un coup-franc et c'est tout. C’est dommage. C’est le foot. Leur force, c’est la défense et la contre-attaque avec Mbappé qui est très rapide. La France savait qu’on avait des difficultés contre les équipes qui jouent bas. C’était très difficile de passer leur ligne de défense », a avoué le gardien belge, qui a tout de même eu pas mal de boulot au final.