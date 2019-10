EdF : Lloris out pour 2019, Deschamps confirme Mandanda

Dans : Equipe de France, OM.

Très sérieusement blessé au coude samedi avec Tottenham, Hugo Lloris ne rejouera plus en 2019 avec l'équipe de France a annoncé Didier Deschamps, lequel a confirmé que c'est Steve Mandanda qui sera titulaire contre l'Islande et la Turquie.

Capitaine et gardien de but des Bleus, Hugo Lloris ne participera pas aux derniers matchs de l'année 2019 de la sélection nationale. Répétant tout le bien qu'il pensait du portier des Spurs, cadre et numéro 1 de l'équipe de France, le sélectionneur national a reconnu que le retour du gardien des Spurs était repoussé à 2020. « J'ai échangé avec Hugo Lloris très rapidement après sa blessure. Il a repassé des examens ce lundi. C'est difficile de donner un temps d'indisponibilité, mais la fracture est écartée. Il ne sera pas là pour ce stage ni le prochain. Il va maintenant suivre sa rééducation pour plusieurs mois, cela veut dire au moins deux. Il ne reviendra pas en 2019, a indiqué Didier Deschamps, qui a indiqué que Steve Mandanda était logiquement promis à un poste de titulaire lors des deux matchs qualificatifs à venir de l'équipe de France. Comme Steve revenait en tant que numéro 2. Donc logiquement il est censé commencer le match en Islande. »