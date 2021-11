TV : France-All Blacks bat de peu Mbappé et Benzema

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

L'exploit majeur du XV de France samedi soir face à la Nouvelle-Zélande au Stade de France a été suivi par une audience légèrement supérieure à celle de l'équipe de France de football.

Exit les stars des NRJ Music Awards et le téléfilm de France 3, le choc entre la France et les All Blacks a tout balayé sur son passage en matière d’audience samedi soir. Avec 6,3 millions de téléspectateurs, soit près d’un téléspectateur sur 4 présents devant la télévision, et une montée jusqu’à 7,6 millions dans les dernières minutes, cette rencontre de rugby a atteint des sommets. Cette audience dépasse de peu celle du récent match entre l’équipe de France de football et la Finlande, et égale ou presque celle du match France-Belgique en Ligue des Nations. Il est vrai que les rugbymen tricolores ont décroché une victoire qui s'inscrit dans la légende du rugby français, et que forcément le public était au rendez-vous, les All Blacks étant toujours une équipe attractive, la preuve, il y avait 80.000 spectateurs au Stade de France, une affluence presque record pour le stade dionysien.