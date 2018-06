EdF : Lizarazu réclame cette grosse surprise contre l'Australie

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

A trois jours du premier match de la Coupe du monde contre l’Australie, les incertitudes sont nombreuses dans le onze de départ de Didier Deschamps.

En défense, deux joueurs font débat : Djibril Sidibé et Benjamin Mendy. Le premier cité est de nouveau blessé au genou et pourrait déclarer forfait pour le Mondial tandis que le défenseur de Manchester City est apparu en cruel manque de rythme face aux Etats-Unis. Du coup, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard pourraient débuter contre l’Australie. C’est en tout cas le souhait affiché par Bixente Lizarazu après le « match des légendes » diffusé sur TF1 mardi soir.

« Pavard et Hernandez ont montré qu’ils pouvaient être titulaires. Ils ont beaucoup de qualité. Lucas Hernandez a fait de très bonnes choses. Pavard est serein malgré son jeune âge. Et comme Mendy et Sidibé ont des problèmes physiques différents, je pense qu’ils ont leur chance. Ce n’est pas évident pour Mendy de pouvoir avoir le rythme. De son côté, Sidibé a une gêne au genou donc c’est bien de pouvoir compter sur des bons remplaçants en cas de coup dur et je pense qu'ils doivent débuter » a expliqué l’ancien défenseur gauche des Bleus. Hernandez et Pavard titulaires contre l’Australie, qui l’aurait cru il y a encore quelques semaines ?