EdF : Les nouveaux maillots ont fuité, ça rappelle de bons souvenirs

A l’occasion de son prochain rassemblement dans trois semaines, l’équipe de France se présentera avec de nouveaux maillots. Deux modèles qui ont déjà fuité.

Oubliez les tenues portées lors du sacre en Russie en 2018, l’équipe de France va changer ses maillots dès ses prochaines rencontres. Les Bleus porteront leurs nouveaux équipements pour les matchs amicaux contre l’Ukraine et la Finlande les 27 et 31 mars, au Stade de France puis au Groupama Stadium. Ces modèles seront donc officiellement présentés par la Fédération Française de Football à la fin du mois. Mais sur internet, le site spécialiste Footy Headlines, souvent très bien informé, a déjà dévoilé le design de ces futures tuniques.

Pour commencer, le maillot domicile sera évidemment bleu, avec une rayure rouge horizontale et d’autres d’un bleu plus clair. Une tenue qui rappelle forcément celle portée par les champions du monde 1998, elle-même inspirée des Bleus version 1984. Mais avec un col rond plus moderne. De son côté, le maillot extérieur sera beaucoup plus simple selon le modèle relayé. En dehors de leurs frontières, les hommes de Didier Deschamps porteront une tunique totalement blanche avec un liseré bleu, blanc et rouge sur les côtés. A noter que sur ces deux tenues, le logo de la République française apparaîtra à l’intérieur du col. Un détail plutôt discret, surtout comparé aux deux étoiles que les Bleus porteront toujours aussi fièrement.