EdF : Les journalistes à la TV, Deschamps leur cloue le bec !

Dans : Equipe de France.

Sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps passe de longues heures devant sa télévision à observer les différents joueurs potentiellement sélectionnables. L’ancien entraîneur de l’OM peut avaler plusieurs matchs par jour afin de se faire une idée très précise de la forme et des qualités de chaque joueur. Et s’il fait cela avec plaisir, le champion du monde 2018 a avoué dans un entretien au Midi-Libre qu’une chose avait tendance à l’irriter : les commentaires de certains journalistes à la télévision…

« Si vous avez la qualité, plus vous récupérez le ballon haut, moins vos joueurs offensifs ont à revenir et vous êtes plus près du but adverse. Parfois, je regarde les matchs et je coupe le son parce que 'oui il faut aller les chercher haut... Y’a qu’à, faut qu’on'. Il faut pouvoir le faire. Si vous y allez et que vous vous faites percer parce qu’il y a de la qualité technique trop importante en face, vous avez perdu de l’énergie pour rien. Il vaut mieux reculer un petit peu. Le problème, c’est quand vous restez entre les deux. Ça laisse beaucoup d’espaces, de profondeur, d’intervalles » a commenté Didier Deschamps, n’hésitant pas à livrer de croustillantes anecdotes.