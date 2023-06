JO 2024 ‍: Kolo Muani déclare forfait, Mbappé jubile

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Si tout se passe comme prévu, l'équipe de France aura une année très chargée en 2024. Les Bleus disputeront l'Euro mais aussi les Jeux Olympiques à domicile.

Les Bleus de Didier Deschamps comptent valider au plus vite leur présence pour l'Euro 2024 qui aura lieu en Allemagne. Pour ce faire, l'équipe de France devra notamment battre Gibraltar et la Grèce les 16 et 19 juin prochains. Outre l'Euro, qui restera la compétition la plus importante à gagner, la France sera aussi présente lors des Jeux Olympiques de Paris. Un événement que certains joueurs ne veulent pas rater, comme Kylian Mbappé par exemple. Mais pour d'autres, les JO sont loin d'être une priorité, surtout pour ceux qui les ont déjà disputés. C'est le cas de Randal Kolo Muani.

Kolo Muani laisse sa place

Ce mercredi matin en conférence de presse, l'attaquant de 24 ans a en effet indiqué qu'il n'avait pas pour objectif de prendre part aux Jeux olympiques de Paris, qui auront lieu du 26 juillet au 11 août 2024. L'ancien Nantais a précisé qu'il avait déjà participé au tournoi olympique 2021 à Tokyo. Tournoi qui s'était très mal passé avec une élimination dès les poules. « Je ne pense pas que ce soit dans un coin de ma tête. Je l'ai déjà fait il y a deux ans, donc je ne pense pas le refaire dans un an », a déclaré Kolo Muani, qui n'aura aucun mal à laisser sa place à Kylian Mbappé. Les JO sont un objectif important dans la carrière du champion du monde 2018. « Tout le monde sait que j’ai toujours rêvé de jouer les Jeux Olympiques. Après, ça ne dépend pas de moi, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte, Il y a un club aussi, il y a une équipe nationale, parce qu'il y a un Euro avant, donc il faut discuter... », rappelait Mbappé ces derniers mois. Pour rappel, pour participer aux JO, les joueurs de l'équipe de France doivent avoir 23 ans au moment de la compétition et seront entrainés par Sylvain Ripoll, coach des Espoirs. En revanche, trois exceptions sont autorisées.