EdF : Les chiffres le prouvent, Lacazette est une référence

De nouveau préféré à Olivier Giroud pour le déplacement d’Arsenal à Everton dimanche après-midi, Alexandre Lacazette a inscrit son 5e but de la saison en Premier League sur la pelouse de Goodison Park. Une réussite qui ne doit rien au hasard, l’ancien Lyonnais profitant de sa belle forme et de la confiance que lui accorde Arsène Wenger depuis son arrivée à Londres cet été. Plus globalement, si les chiffres de toute l’année 2017 sont pris en compte, l’ex-buteur de l’Olympique Lyonnais affiche des statistiques incroyables.

Avec 27 buts marqués toutes compétitions confondues depuis le début de l’année 2017, Alexandre Lacazette est le joueur français ayant le plus marqué dans les cinq plus grands championnats. Devant Antoine Griezmann, Olivier Giroud ou Karim Benzema, donc. Des statistiques qui pèseront forcément dans la balance pour Didier Deschamps au moment où ce dernier devra donner sa liste définitive pour la Coupe du Monde en Russie l’été prochain. Dans les petits papiers du sélectionneur, en forme en sélection… Alexandre Lacazette a tout pour atteindre son rêve. A lui de ne pas laisser passer sa chance, comme à l’Euro 2016.