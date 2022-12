EdF : Les Bleus tapés par le Maroc, Ronaldo a un rêve

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France sera aux prises avec le Maroc ce mercredi soir pour le compte des demi-finales de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Un match forcément très attendu par les fans et observateurs.

Didier Deschamps et ses hommes ne sont plus qu'à deux matchs d'un nouveau sacre en Coupe du monde. Une troisième étoile qui fait déjà saliver de nombreux fans à travers le monde. Mais pour se hisser en finale et affronter soit l'Argentine, soit la Croatie, l'équipe de France devra se débarrasser du Maroc. Les Lions de l'Atlas sont la grande surprise de ce Mondial au Qatar et restent sur deux succès face à l'Espagne et le Portugal, rien que ça. Contre la France, les coéquipiers d'Achraf Hakimi pourront en plus bénéficier du très large soutien du public. La rencontre s'annonce donc très serrée et certaines stars ont déjà leurs préférences. C'est notamment le cas de Ronaldo, qui rêverait de voir... le Maroc aller en finale de la Coupe du monde 2022.

Ronaldo, un faible pour le Maroc mais...

Lors d'une interview accordée à Marca, le double champion du monde a notamment indiqué : « J'aimerais que le Maroc gagne, mais je pense qu'il ne pourra pas battre la France. Son aventure est magnifique. (...) Tout le Maroc est en feu en ce moment ». Quelques mots qui feront certainement plaisir aux joueurs marocains, qui seront déjà surmotivés à l'idée de filer en finale de la Coupe du monde. Cependant, Ronaldo croit aussi que le Maroc sera battu par l'équipe de France, grande favorite pour rafler le titre : « Mon pronostic, c'était une finale France-Brésil. Le Brésil n'est plus là... Mais la France confirme à chaque match qu'elle fait partie des favoris. Je crois même que c'est le grand favori ». Reste à savoir si le Maroc fera une nouvelle fois déjouer les pronostics. En tout cas, France-Maroc en demi-finales de la Coupe du monde au Qatar, Samuel Eto'o l'avait prédit, même s'ils avaient aussi vu les Lions de l'Atlas battus en finale par... le Cameroun.