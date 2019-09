EdF : SOS Homophobie exige la démission de Noël Le Graët !

Dans : Equipe de France, Info.

En indiquant ce mardi que les matchs de football devaient être arrêtés pour des cris racistes mais pas pour des banderoles homophobes, Noël Le Graët a créé la polémique. Et pour cause, les associations anti homophobie se sont immiscés dans la brèche et ces dernières heures, c’est Jérémy Faledam, co-président de « SOS-Homophobie » qui a réagi sur l’antenne de BFM TV en exigeant presque le départ de son poste de président de la FFF, de Noël Le Graët.

« C’est extrêmement dérangeant comme propos. Ça veut dire qu’il hiérarchise les discriminations, qu’il fait une différence entre le racisme et l’homophobie, qui sont deux types de discriminations qu’il faut combattre de la même façon. Pour nous, c’est absolument problématique. On demande en tout cas qu’il prenne ses responsabilités, qu’il réponde à ses propos, que la fédération le fasse aussi. Quitte à ce que ça mène à sa démission, effectivement (…) Ça montre bien qu’il y a un vrai travail de prévention et de pédagogie sur ces questions. Au niveau des supporters mais aussi de tous les acteurs du secteur. On voit que c’est un sujet qui pose problème, qui est encore tabou » a regretté le co-président de SOS Homophobie. Reste maintenant à voir si Noël Le Graët souhaitera rattraper le coup…