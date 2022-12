EdF : Le troisième but argentin refusé ? Il accuse la France

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Quelques jours après la finale de la Coupe du monde entre la France et l'Argentine, Szymon Marciniak est toujours critiqué. L'arbitre polonais est sorti du silence.

Arbitrer une finale de Coupe du monde est toujours un moment compliqué et attendu. Szymon Marciniak a eu la chance d'arbitrer la rencontre entre la France et l'Argentine. Quelques décisions ont été lourdes à prendre, comme sur plusieurs penaltys ou encore des contacts rugueux. Un but de l'Argentine lors des prolongations a aussi fait débat, des joueurs remplaçants de l'Albiceleste étant rentrés sur la pelouse avant que Leo Messi trompe Hugo Lloris. Bousculé comme rarement dans la presse, Szymon Marciniak est sorti du silence ces dernières heures. Et pour lui, « il faut arrêter de chercher la petite bête », se référant à une polémique initiée par le quotidien sportif français qui estimait que le troisième but argentin aurait dû être refusé et que l'arbitre de la finale avait donc commis une faute technique en accordant ce but à l'Albiceleste.

Szymon Marciniak fier de son arbitrage

Szymon Marciniak, the referee for the World Cup Final, has responded to @lequipe’s criticism that Lionel Messi’s second goal shouldn’t have counted:



"The French didn't mention this photo, where you can see how there are seven Frenchmen on the pitch when Mbappé scores a goal.” pic.twitter.com/MW6y73iiLN — Zach Lowy (@ZachLowy) December 23, 2022

Dans des propos rapportés par des médias polonais, Marciniak n'a d'ailleurs pas manqué de troller les Français. « Les Français n’ont pas mentionné cette photo, où vous pouvez voir comment il y a sept Français sur le terrain lorsque Mbappé marque un but. Sur Messi ? Tout d’abord, cette situation devrait affecter le jeu. Et quel a été l’impact des gars qui se sont levés et ont sauté sur le terrain ? C’est chercher la petite bête, on sait qu’un homme qui se noie attrape un rasoir. Il y a des journaux sérieux et ceux qui recherchent le buzz. Des amis, des grands arbitres de France, m’ont écrit. De nombreux professionnels et footballeurs nous ont envoyé des félicitations. Kylian Mbappé a dit que nous étions des super arbitres. Nous avons atteint le plafond de verre, mais il reste des choses à faire », a notamment indiqué l'arbitre de 41 ans. Voilà de quoi certainement apaiser le coeur de certains, toujours amers après la finale entre l'Argentine et la France. Des pétitions ont d'ailleurs vu le jour pour rejouer la rencontre.