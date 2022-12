EdF : L'Angleterre arrive, Lloris climatise le vestiaire

Dans : Equipe de France.

Malgré une qualification plutôt tranquille contre la Pologne en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022 (3-1), l’équipe de France a quand même un peu tremblé… Bon ou mauvais signe avant la suite de la compétition ? Réponse le week-end prochain contre l'Angleterre.

Si les Bleus ont réalisé un bon match, avec une ouverture du score record de Giroud et un doublé de Mbappé, la France n’a quand même pas été totalement sereine en première période. Il faut dire qu’après la demi-heure de jeu, la Pologne a bien failli débloquer le tableau d’affichage avec une triple occasion. Sauf que sur le premier tir à bout portant de Zielinski, Lloris a sauvé la maison bleue avant que Théo Hernandez et Varane n’en fassent de même dans la foulée. Un énorme coup de chaud sans conséquence au final, vu que malgré ce petit trou d’air passager, la France a validé son ticket pour les quarts de finale de ce Mondial au Qatar. Elle y affrontera l'Angleterre, facile tombeuse du Sénégal 3-0. Mais ce n’est pas pour autant qu’Hugo Lloris est satisfait de la prestation de ses Bleus.

« On va devoir élever notre niveau en tant qu’équipe »

« C’était un huitième de finale de Coupe du Monde. Il y avait de l’enjeu face à une équipe bien organisée, qui nous a mis en difficulté par moments. Sur la première période, on a eu trop de hauts et de bas. Les 10 premières minutes ont été très bonnes, on a vu le vrai visage de la France avec une équipe percutante, on est resté très haut. Après, sur des passes faciles, on a perdu plusieurs ballons. La Pologne a élevé son niveau de jeu. Ils ont très bien pressé en première. Ils ont eu quelques situations pour marquer. Sur la première, on sort gagnant, mais ce n’était pas facile. En deuxième, on a mieux géré le match avec deux buts incroyables de Kylian Mbappé. Le penalty final reste anecdotique. En tout cas, c’est un super feeling de se retrouver en quarts de finale. Maintenant, on a un peu de temps pour se reposer et bien préparer la prochaine rencontre. On va devoir élever notre niveau en tant qu’équipe pour continuer à avancer », a lancé, au micro de beIN SPORTS, le capitaine français, qui deviendra le joueur le plus capé de la sélection samedi prochain à l’occasion des quarts de finale de la Coupe du Monde contre l'Angleterre. Un record qu’il voudra allonger un peu plus à condition de battre des Anglais qui arriveront le couteau entre les dents.