EdF : Le programme des festivités pour oublier le fiasco du 16 juillet

Ce dimanche soir, les Bleus affrontent les Pays-Bas dans le cadre de la Ligue des Nations. Surtout, ce rendez-vous sera l’occasion pour l’équipe de Didier Deschamps de fêter dignement le titre de champion du monde devant les 78.000 personnes attendues au Stade de France. Et selon RMC Sport, des festivités ont été prévues par la FFF pour faire oublier le couac de la descente des Champs Elysées, qui avait provoqué de la frustration aussi bien chez les joueurs que chez les supporters.

Ce dimanche, ce sera donc session de rattrapage pour Didier Deschamps et sa troupe. Ainsi, des tifos spéciaux seront déployés en tribune. Mais c’est après le match que le « show » va commencer. « Après le coup de sifflet final, ce sera place à la fête. Les 23 champions du monde auront notamment droit à une présentation individuelle. Forfaits pour ce rassemblement, Hugo Lloris et Steve Mandanda seront bien là » explique la radio, avant d’expliquer qu’un petit concert se tiendra également sur la pelouse après le match. « Le groupe Magic System, dont le tube "Magic in the Air" accompagnait les Bleus dans les stades, et le rappeur Vegedream, avec sa chanson "Ramenez la Coupe à la maison" qui a galvanisé le vestiaire tricolore durant la compétition, seront chargés d’assurer l’ambiance jusqu'à 23h30 environ ». Suffisant pour rattraper le coup après un 16 juillet qui a agacé tout le monde ? Réponse ce dimanche soir vers minuit.