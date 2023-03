EdF : Le coup de force français, l'Arabie Saoudite surprise

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Hervé Renard dirige toujours la sélection d'Arabie Saoudite, dans un pays qui le voit rester aux commandes encore de longues années. Mais son arrivée en France et chez les Bleues se finalise, ce qui va créer un gros choc.

La Fédération Française de Football affiche une confiance grandissante en la nomination prochaine d’Hervé Renard au poste de sélectionneur de l’équipe de France féminine. Tout est en ordre et l’entraineur tricolore n’a même plus de concurrent, sachant qu’il se prépare déjà activement pour la prochaine liste des Bleues, qui sera donnée dans une semaine. Un timing déroutant alors que l’Arabie Saoudite, sélection qu’il entraine et qui a été la seule à battre l’Argentine lors de la dernière Coupe du monde, dispute deux matchs internationaux en ce moment avec Hervé Renard aux commandes.

Déception à venir en Arabie Saoudite

Son arrivée est-elle si proche que cela d’être faite, alors que la fédération saoudienne n’a pas donné son accord, et entend bien faire comprendre que la clause libératoire à 5 millions d’euros doit être de mise si jamais son sélectionneur voulait aller ailleurs. En tout cas, dans les instances du Royaume, on dément fermement. C’est ce qu’a tenu à faire savoir un membre de la fédération saoudienne à Goal, qui a assuré qu’Hervé Renard irait au bout de son contrat, soit jusqu’en 2027 tout de même, avec les Faucons Verts.

Une position compréhensible de la part d’une sélection qui a beaucoup misé sur l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire, et n’entend pas devoir partir en quête d’un nouveau coach dans les prochains jours. Et pourtant, du côté d’Hervé Renard, on reste persuadé qu’un accord à l’amiable va être trouvé, et qu’il pourra très vite être libéré de son contrat. Selon L’Equipe, les supporters saoudiens risquent donc de « tomber de très haut », ce qui pourrait même provoquer du mécontentement dans un pays qui a envie de vibrer à nouveau après les performance intéressantes des Faucons verts au Qatar. Pas de quoi freiner la FFF, qui travaille d’arrache-pied pour boucler rapidement cette arrivée alors qu’une énorme échéance arrive dans quelques mois avec la Coupe du monde.