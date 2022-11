EdF : Le cas Benzema, Deschamps n'en revient pas

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

L'étrange rumeur Karim Benzema est arrivée jusqu'aux oreilles de Didier Deschamps, qui n'a pas aimé la tournure que prend cette courte et mais étonnante polémique.

L’équipe de France prépare presque dans la tranquillité le match face à la Tunisie de ce mercredi, sachant que les Bleus sont déjà qualifiés et quasiment assurés de terminer à la première place de leur groupe. Néanmoins, le cadre n’est jamais parfait et les rumeurs sur un possible retour de Karim Benzema chez les Bleus pour la suite de la Coupe du monde ont été lancées en Espagne, notamment parce que l’attaquant français envisageait de reprendre l’entrainement en fin de semaine avec le Real Madrid. Sans communiquer à ce sujet, KB9 a coupé court à toute récupération express après sa déchirure à la cuisse, puisqu’il a pris la direction de l’Ile de la Réunion pour quelques jours de vacances.

La situation est claire pour Deschamps

Néanmoins, les questions se sont posées sur la décision du staff tricolore de mettre un terme à l’aventure de Karim Benzema au Qatar, et notamment de savoir si la décision avait été précipitée si jamais l’ancien lyonnais retrouvait rapidement ses sensations. L’information a bien évidemment parcouru l’hôtel où l’équipe de France réside à Doha, mais Didier Deschamps a coupé court aux rumeurs en donnant sa version des faits, et que pour lui les choses étaient très claires concernant le véritable état de santé de Karim Benzema.

« Vous allez chercher des trucs là… Ce n’est pas quelque chose qui occupe mon esprit. Vous connaissez la situation. Après, j une sais pas qui dit quoi. J’ai échangé avec Karim après son départ, vous connaissez sa situation et le délai pour qu’il se rétablisse. Vous savez où vous voulez aller avec votre question, moi j’ai 24 joueurs qui sont là, je m’occupe de ces 24 joueurs qui sont là. Même si cela m’arrive d’avoir des joueurs qui ne sont pas là et d’échanger avec quelques anciens ou de ceux qui n’ont pas pu venir comme Kimpembe ou Pogba. Je vous laisse parler, en débattre ou imaginer des trucs qui ne concernent pas notre quotidien » a lancé avec le sourire un Didier Deschamps forcément un brin agacé, et qui sait que la rumeur d’un possible retour de Karim Benzema n’a pas duré bien longtemps avec la décision du Ballon d’Or de partir en vacances à la Réunion.