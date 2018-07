EdF : Lacazette se confesse après un sacré été

Dans : Equipe de France, Mondial 2018, Premier League.

Alors qu'il n'a pas eu la chance de goûter à la fête à la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France, Alexandre Lacazette a tout de même le sourire.

Onze joueurs français sont passés à côté du Graal. Si les 23 sélectionnés par Didier Deschamps en équipe de France ont remporté la deuxième Coupe du Monde de l'histoire tricolore en Russie le 15 juillet dernier, d'autres vont vivre avec des regrets éternels. Ceux-ci sont les réservistes. Alexandre Lacazette faisait notamment partie de cette liste, avec Coman, Digne ou Martial. Mais si un joueur comme Debuchy avoue de gros regrets d'être passé si près du plus grand exploit d'une carrière, l'avant-centre d'Arsenal est avant tout heureux pour la France.

« La Coupe du Monde 2018 ? Je suis content pour la France et mes copains qui étaient au Mondial. Avec Arsenal ? Je me sens bien. On a bien travaillé et le groupe se sent bien. La victoire face au PSG (5-1) ? Je suis content, on a gagné, j'ai bien joué. Même si on a encaissé ce but, ça reste bien pour nous. Le PSG était jeune, mais il y avait de la qualité malgré tout. Après, il n'avait rien à voir avec le PSG que j'ai l'habitude d'affronter. Le danger venait essentiellement de Rabiot, qui est un joueur de classe mondiale. Les ambitions ? Aider Arsenal à gagner un titre », a lancé, sur France Football, Alexandre Lacazette, qui a donc réussi à apprécier le trophée des Bleus.