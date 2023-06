EdF ‍: La retraite pour Giroud ‍? Deschamps ne fera pas l'erreur

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

A 36 ans, il reste indéboulonnable en Equipe de France. Olivier Giroud a encore marqué face à Gibraltar, son 54e but en bleu. Pas question de retraite internationale pour l'attaquant et ce serait même une erreur de l'envisager pour lui, selon Marc Libbra.

Comme souvent depuis 10 ans, il a débloqué la situation pour l'Equipe de France d'un beau but vendredi. Non, on ne parle pas de Kylian Mbappé mais bien d'Olivier Giroud. A 36 ans, l'attaquant du Milan AC continue de chasser les buts avec les Bleus. Face à Gibraltar, il lui a fallu moins de 3 minutes pour placer une superbe tête. Le 54e but en sélection pour un joueur pas décidé à s'arrêter en si bon chemin. Alors que Hugo Lloris ou Raphael Varane ont arrêté la sélection, lui a continué après le Mondial 2022 au Qatar.

Pour bien faire, la France a besoin de son Giroud

Malgré l'émergence de Kolo Muani et le pouvoir toujours plus important accordé à Mbappé, Giroud conserve la confiance de Didier Deschamps dans l'axe de l'attaque. Giroud le lui rend bien sur le terrain. Outre son but, il a encore su se rendre utile sur le front de l'attaque à Faro vendredi soir. Malgré son âge avancé, il serait prématuré de l'envoyer à la retraite pour le moment. C'est l'avis du consultant d'Europe 1 Marc Libbra, lequel a rappelé les qualités, l'apport et le passif de Giroud en Equipe de France.

« Tant que son corps lui donnera l’envie de courir et de faire les efforts...Parce qu’encore une fois, c’est un joueur qui n’est pas très beau à voir jouer qu’on le veuille ou non. Mais, Giroud fait le sale boulot, tout le temps. C’est vrai que ça ne se remarque pas. Giroud a toujours fait cela. Il a de l’humilité, il dit jamais rien. Il s’est plaint une fois, et je pense qu’il avait raison par rapport à Kylian Mbappé, on lui en a tenu rigueur et il a payé direct en étant écarté. Heureusement, ça s’est arrangé pour lui. Aujourd’hui, que ce soit Mbappé ou l’Equipe de France, il y a besoin d’un Giroud. […] Il presse à droite, à gauche, il crée des brèches. Quand on gagne la coupe du monde en 2018, il a été hyper important. […] Il mériterait un peu plus de respect. Vendredi, personne ne l’a cité pour marquer le premier but. 3 minutes de jeu et un but de Giroud », a t-il martelé. Au vu de son niveau de performance et s'il se maintient en forme, il peut postuler pour une place à l'Euro 2024 même à 37 ans passés.