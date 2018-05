EdF : La liste de Deschamps, avec Thauvin, sans Lacazette, Payet ni Rabiot

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Ce jeudi soir, dans le 20 Heures de TF1, Didier Deschamps a révélé sa liste des 23 pour la Coupe du Monde 2018, ainsi que les noms des onze suppléants, qui ne seront pas physiquement à Clairefontaine.

S'il n'a glissé aucune surprise au poste de gardien de but, avec Lloris, Mandanda et Areola, le sélectionneur de l'équipe de France a tranché en défense. Alors que Varane, Umtiti, Kimpembe seront bien de la partie, Sidibé, Mendy et Lucas Hernandez ont aussi été choisis dans les couloirs, tout comme Pavard, qui a pris l'avantage sur Debuchy. Dans l'axe, Rami occupera le rôle de quatrième homme à la place de Koscielny, forfait.

Au milieu, Kanté, Pogba, Matuidi et Tolisso iront en Russie, aux côtés de Nzonzi, qui a donc poussé Rabiot en réserve. En attaque, le trio Griezmann-Mbappé-Giroud mènera la pointe des Bleus. Sur les côtés, Thauvin, Dembélé et Fekir seront au sein du groupe France en juin prochain plutôt que Payet, Lacazette, Martial, tous suppléants.

La liste des 23 de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2018 :

Les trois gardiens : Hugo Lloris, Steve Mandanda, Alphonse Areola.

Les huit défenseurs : Lucas Hernandez, Djibril Sidibé, Benjamin Pavard, Raphael Varane, Adil Rami, Samuel Umtiti, Presnel Kimpembe, Benjamin Mendy.

Les cinq milieux de terrain : N'Golo Kanté, Paul Pogba, Blaise Matuidi, Corentin Tolisso, Steven Nzonzi.

Les sept attaquants : Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Florian Thauvin, Ousmane Dembélé, Nabil Fekir, Thomas Lemar.