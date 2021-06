EdF : La hype Benzema, attention danger

Dans : Equipe de France.

L’Euro 2021 se profile et la France fait office de favori avec son attaque composée de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann… et Karim Benzema.

Après un premier match prometteur contre le Pays de Galles (3-0), la France sera très attendue contre la Bulgarie mardi, une semaine et demie avant le premier match de l’Euro contre l’Allemagne. Quoi qu’il en soit, l’équipe de Didier Deschamps aura l’étiquette du grand favori avec son attaque de feu. Et pour cause, la sélection surprise de Karim Benzema a augmenté la puissance offensive des Bleus. Tandis que José Mourinho a ouvertement fait de la France son grand favori pour la compétition, Paul Pogba a tenu à calmer le jeu autour de la hype tricolore sur l’antenne de TF1 ce dimanche.

« Il ne faut pas se voir trop beau, il ne faut pas se voir beau du tout. Je n'ai pas envie de trop m'enflammer, de trop enflammer la Terre, parce que on nous a déjà assez enflammés je pense. Bien sûr que ça fait peur, pour les autres équipes, mais ça peut aussi nous faire peur, ça peut aussi nous mettre cette pression, car avec l'équipe qu'on a, on doit être dans l'obligation de gagner voire de marquer toujours trois buts. Les gens vont s'attendre à tout ça. Le football ce n'est pas ça. L'égo, c'est ça qui tue. Ici, il n'y en a pas. Il n'y a pas une personne au-dessus de l'autre » a lancé Paul Pogba, qui fait office de taulier de l’Equipe de France, un rôle qu’il a parfaitement épousé lors de la Coupe du monde 2018 en Russie. Le message du milieu de terrain de Manchester United est très clair. Malgré une attaque de feu avec Benzema, Mbappé, Griezmann mais également Dembélé, Coman et Giroud, hors de question de se voir trop beau. Cela pourrait permettre d’éviter une grosse désillusion à l’Euro.