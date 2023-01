EdF : La France ou rien, Guendouzi a recalé le Maroc

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Loin de savoir qu’il disputerait une finale de Coupe du monde avec les Bleus, Mattéo Guendouzi a refusé les avances du Maroc il y a quatre ans.

Au top de sa forme depuis son transfert à l’Olympique de Marseille il y a un an et demi, Mattéo Guendouzi est devenu un personnage incontournable de la Ligue 1, mais également de l’Equipe de France. Sélectionné par Didier Deschamps pour le Mondial au Qatar, le milieu de terrain de l’OM a bénéficié d’un temps de jeu assez faible, mais sa présence dans le groupe des 26 n’a fait aucun doute dans l’esprit du staff tricolore en raison de la grinta de Mattéo Guendouzi et de son comportement irréprochable. Il y a trois ans, le milieu de terrain marseillais aurait néanmoins pu faire un autre choix de sélection, qui lui aurait offert plus de sélections et de temps de jeu sur la scène internationale. En effet, sur l’antenne de RMC, le sélectionneur marocain Walid Regragui a confié qu’il avait approché il y a quatre ans Mattéo Guendouzi en raison des origines marocaines du joueur de l’OM.

Guendouzi a refusé le Maroc pour la France

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matteo Guendouzi (@matteoguendouzi)

Mais dans l’esprit de Mattéo Guendouzi, qui était loin de l’Equipe de France de Didier Deschamps à cette époque, il n’a jamais été question de trahir la France. « J’avais rencontré le petit Guendouzi sur un match, j’étais en poste au FUS de Rabat. Il était venu avec les U20 français au complexe Mohammed VI jouer contre les U20 marocains. Quand j’ai vu son nom, je lui ai demandé s’il était marocain. Il m’a dit, qu’il était d’origine marocaine. Je lui ai dit : ‘tu ne veux pas jouer pour le Maroc ?’. Il m’a dit : ‘non, moi, c’est la France’. Et il est resté, bravo à lui. Je suis heureux pour lui, il a eu raison. Au moins, lui ne joue pas sur l’ambigüité. Les joueurs qui ont fait leur choix très tôt comme Hakimi, Mazraoui, Zyiech… tu n’as pas de soucis avec eux » a confié Walid Regragui pour étayer ses propos sur les binationaux et sur le fait qu’il ne voulait pas avoir au Maroc des joueurs qui hésitaient entre les Lions de l’Atlas et une autre sélection. Une information qui avait échappé à tout le monde et qui prouve en tout cas l’attachement de Mattéo Guendouzi pour la France et pour les Bleus.