EdF ‍: La France et les tirs au but, la loterie est annulée

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France a été éliminée des deux dernières grandes compétitions qu'elle a jouées lors de la séance des tirs au but. Même dans les catégories plus jeunes, les Tricolores n'y arrivent plus dans cet exercice et la FFF veut changer les choses.

Les fans et observateurs des équipes de France le savent, les tirs au but ne sont pas le point fort des Bleus. Coupe du monde 2006, Euro 2020, Coupe du monde 2022, les exemples de défaites lors de la séance fatidique sont nombreux et encore douloureux. Même chez les catégories jeunes ou chez les féminines, le compte n'y est pas. Souvent, cet exercice est peu travaillé et vu comme une loterie. De quoi agacer de nombreux supporters, qui pensent tout le contraire. Apparemment, la Fédération Française de Football veut changer les choses et mettre tout de son côté pour que l'équipe de France sorte de son traumatisme.

La FFF tape du poing sur la table

Selon les informations de RMC, La FFF a en effet « choisi de mettre en place un processus pour que ses équipes progressent dans l'exercice des tirs au but. Une initiative qui s'appuie sur un constat limpide : les résultats des équipes de France en la matière sont largement perfectibles ». Ce sujet épineux a été évoqué pendant le séminaire des différentes sélections, sauf avec l'équipe de Didier Deschamps. La FFF veut que les Bleus s'améliorent rapidement aux tirs au but et une « stratégie globale devrait être mise en place dès le mois de mars ». Interrogé sur le sujet, le DTN Hubert Fournier a martelé : « L'entraineur est le responsable et tout part de lui. A la fois la mise en place, les semaines ou les jours avant la possible séance de tirs au but, pour préparer les joueurs. Il devra leur proposer un scenario en essayant au maximum de contextualiser la séance de tirs au but. Et puis il devra leur proposer des exercices variés qui leur permettront de créer de la confiance personnelle chez les tireurs. Et puis il faudra aussi préparer, au même titre que celle pour le match, une vraie stratégie en lien avec cette spécificité qu’est le tir au but ». Les choses sont donc claires, plus rien ne doit être laissé au hasard et Didier Deschamps est invité dès maintenant à trouver la meilleure formule pour faire progresser son équipe dans l'exercice. Jusqu'à présent, le sélectionneur n'était pas très chaud à l'idée de travailler les tirs au but mais tout ça semble désormais terminé.