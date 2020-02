EdF : La France avec un maillot inspiré de 1998 à l'Euro ?

L’été prochain, c’est avec une tunique inspirée du maillot de 1998 que l’Equipe de France pourrait se présenter à l’Euro 2020.

Selon les informations obtenues par Footy Headlines, toujours très bien informé sur les maillots des équipes européennes, Nike va s’inspirer d’Adidas, qui équipait les Bleus lors de la Coupe du monde en 1998. Ainsi, l’Equipe de France pourrait avoir un maillot très proche de celui portée par la bande de Zinedine Zidane, avec une bande rouge et quatre bandes blanches. Si cela se confirme, Nike pourrait bien battre des records de vente grâce à ce vent de nostalgie qui ne devrait pas laisser insensible les supporters de l’Equipe de France.

⚠🇫🇷 UPDATE - LEAKED: Nike France Euro 2020 Home Kit Design to Be Inspired by 1998 Kit? https://t.co/bC6tobhsjY