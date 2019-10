EdF : La France a le seum, Hazard a recalé les Bleus

Dans : Equipe de France, Foot Europeen.

Avec 30 buts en 103 sélections, Eden Hazard est un véritable monument en Belgique. Et pour cause, le capitaine des Diables Rouges s’est imposé depuis de longues années comme le leader de sa sélection grâce à son niveau technique exceptionnel et ses performances de haute volée en club. Un talent très précoce qui n’avait pas échappé aux dirigeants de la Fédération française de football dès les débuts d’Eden Hazard avec le Lille OSC.

Et pour preuve, la nouvelle star du Real Madrid a indiqué dans un entretien accordé à la chaîne officielle du club merengue qu’il avait refusé l’Equipe de France au début de sa carrière. « On en a parlé un peu, surtout quand j’ai débuté avec Lille, mais je suis Belge donc j’ai décidé de jouer avec la Belgique » a indiqué celui qui est désormais le capitaine de la Belgique. Il y a de quoi avoir quelques regrets pour les Français quand on voit la carrière magnifique réalisée par Eden Hazard à Lille, Chelsea et maintenant au Real Madrid…