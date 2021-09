EdF : La dégringolade continue pour les Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Baptiste Mulatier

L’Equipe de France est éjectée du podium du classement Fifa. L’Angleterre chipe la troisième place des Bleus. La Belgique reste en tête.

Depuis la Coupe du monde 2018, l’Equipe de France perd continuellement du terrain au classement Fifa des meilleures nations. Les deux matchs nuls de suite lors de la dernière trêve internationale, dans le cadre de la phase de poules pour la qualification à la Coupe du monde 2022 pèsent lourd. Après deux 1-1 contre la Bosnie-Herzégovine et l’Ukraine, les hommes de Didier Deschamps ont relevé la tête contre la Finlande au Groupama Stadium à Lyon (2-0), mais cette victoire ne suffit pas à conserver la troisième place au classement Fifa. La France perd son bien au profit de l’Angleterre. Les Three Lions ont enchaîné deux victoires contre la Hongrie (4-0), Andorre (4-0) et un nul en Pologne (1-1). C’est la première fois depuis neuf ans que l’Angleterre se retrouve sur le podium. La Belgique reste première de ce classement tandis que le Brésil, qui a doublé les Bleus cet été, occupe toujours la deuxième place.

🇧🇪 Belgium's reign continues 🔝

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England leapfrog France 🥉

🇱🇾 Libya the biggest climbers 🧗‍♂️



🌍 See where your team sit on the latest #FIFARanking 👇https://t.co/7e71hRgHpf pic.twitter.com/zMpbbBh3zB — FIFA.com (@FIFAcom) September 16, 2021

Belgique France le 7 octobre

L’Equipe de France aura l’occasion de gagner de précieux points lors de la prochaine trêve internationale, en octobre prochain. Les Bleus retrouvent la Belgique, qu’ils n’ont plus rencontré depuis la fameuse demi-finale de Coupe du monde 2018, le jeudi 7 octobre dans le dernier carré de la Ligue des Nations. Le choc aura lieu à Turin. Didier Deschamps et ses 23 joueurs accueilleront ensuite le Kazakhstan (13 novembre) et se déplaceront en Finlande (16 novembre) pour valider leur ticket pour la Coupe du monde au Qatar.

A noter également dans le classement Fifa que le Danemark intègre le top 10. Le Portugal double l’Espagne à la septième place. L'Italie et l'Argentine, respectivement vainqueurs de l'Euro et de la Copa America, restent cinquième et sixième.