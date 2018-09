EdF : La Coupe du monde avait disparu à cause de Benalla…

Dans : Equipe de France.

La descente des champions du monde sur les Champs Elysées le 16 juillet dernier n’a pas fini de faire parler.

Cette semaine, Paul Pogba a confié que les joueurs de l’équipe de France étaient « dégoûtés » d’avoir passé si peu de temps auprès des supporters. Mais pourquoi le bus des Bleus a-t-il avancé aussi rapidement ? Selon certaines sources, le désormais célèbre Alexandre Benalla en serait responsable. Mais ce n’est pas tout. L’ancien chargé de sécurité d’Emmanuel Macron, licencié après son agression sur des manifestants à Paris en mai dernier, aurait également tenu la réplique de la Coupe du monde dans ses mains l'espace de plusieurs heures.

A tel point que les Bleus et leur staff ne retrouvaient plus le trophée pendant les célébrations sur les Champs Elysées. « Je l'ai vue dans la valise en aluminium en quittant l'hôtel Marigny, après je ne sais pas ce qu'elle est devenue, a raconté Philippe Tournon, l’ancien attaché de presse de l’EdF, à un journaliste de l’émission Quotidien. D'après tes investigations remarquables, c'est Benalla qui se trimballait avec la Coupe. Et nous on la cherchait partout... » Décidément, Alexandre Benalla aurait vraiment gâché la fête.