PSG : Kimpembe, son dramatique pari pour aller au Qatar

Par Adrien Barbet

À quelques heures de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde, Presnel Kimpembe est dans l'incertitude. Le défenseur du PSG est blessé depuis le 10 septembre. Son retour est très lent, mais il est prêt à tout pour disputer le Mondial.

Didier Deschamps dévoilera sa liste de 24 ou 25 joueurs pour disputer la Coupe du monde mercredi 9 novembre. Plusieurs joueurs pas encore rétablis de leur blessure sont dans le flou avant d'entamer cette Coupe du monde si spéciale. C'est le cas de Presnel Kimpembe qui a une fissure au tendon d’Achille. Le défenseur français a néanmoins envie de tenir sa place et de faire partie du voyage au Qatar pour aider les Bleus à défendre leur titre de champion du monde. Si rien ne laisse présager que le joueur de 27 ans sera titulaire face à l'Australie le 22 novembre, le principal intéressé fera tout pour être au Moyen-Orient cet hiver, quitte à mettre en péril sa santé.

Kimpembe comme Umtiti en 2018 ?

La situation de Presnel Kimpembe rappelle étrangement celle de Samuel Umtiti lors de la Coupe du monde 2018. En Russie, l'ancien joueur du FC Barcelone avait tenu son rang avec des performances exceptionnelles, malgré une blessure au genou. Sous infiltration, Umtiti a sacrifié son articulation pour offrir à la France une deuxième étoile. Presnel Kimpembe connaît la situation du joueur formé à l'OL et sait ce qu'il risque. Bien qu'il soit réputé pour ses qualités physiques au-dessus de la moyenne, Kimpembe pourrait arriver affaibli au Qatar et tirer sur son tendon d'Achille pour assurer la défense française.

Kimpembe, son retour tombe à l'eau

Si Deschamps prend la décision d'appeler Kimpembe comme pour le mondial 2018 et l'Euro 2021, le Parisien devra faire attention à ne pas gâcher sa saison, voire sa carrière. Kimpembe n'a joué qu'une heure en Ligue des Champions et 11 minutes contre Troyes en Ligue 1 depuis son retour de l'infirmerie et devrait être dans le groupe du PSG pour la réception d'Auxerre. Jusqu'à présent, le club de la capitale l'a toujours protégé et avait pris son temps pour soigner son retour, mettant même en avant dans un petit film tout le processus de rétablissement effectué par le Paris SG au Qatar pour lui permettre de retrouver ses meilleurs moyens. Une promotion qui n'a pour le moment pas porté ses fruits, et laisse même Didier Deschamps devant un sacré dilemme à l'heure de faire des choix pour une défense qui peine à trouver ses marques ces dernières années.