EdF : L'Euro reporté, ouf Griezmann est soulagé

Dans : Equipe de France.

Il y a deux semaines, l’UEFA prenait la sage décision de reporter l’Euro, initialement prévu en 2020 aux quatre coins de l’Europe.

Un choix logique en cette période de crise sanitaire du coronavirus. C’est donc en 2021 que l’Euro se disputera, un an avant la Coupe du monde au Qatar. Sportivement, ce n’est pas une mauvaise nouvelle pour Didier Deschamps, dont la majorité des cadres (Lloris, Umtiti, Pogba, Kanté, Giroud) ont vécu une saison très délicate. C’est également le cas d’Antoine Griezmann, qui bénéficie d’un temps de jeu très important mais dont l’adaptation à Barcelone prend beaucoup plus de temps que prévu. Sur le réseau social Twitch, l’attaquant des Bleus n’a d’ailleurs pas caché que ce report n’était pas dramatique d’un point de vue uniquement sportif pour la France. Bien au contraire…

« Le confinement se passe bien. Le football me manque énormément, mais vous ne pouvez rien faire » a-t-il déclaré en introduction avant de poursuivre. « On a le temps de jouer à beaucoup de choses, ce sera comme ça pendant encore au moins 30 jours de plus. Je ne sais pas quand la compétition reprendra, ni l'entraînement. L’Euro avec la France ? Je suis déçu (que cela soit reporté) mais c'est mieux comme ça, car nous avions beaucoup de blessés cette saison ». Une déclaration très honnête de la part d’Antoine Griezmann, que Didier Deschamps partage certainement à 100 %. Espérons que les joueurs majeurs de l’Equipe de France parviendront à se relancer d’ici l’été prochain afin d’arriver à leur top niveau pour défendre les couleurs tricolores au championnat d’Europe, trois ans après le sacre de la Coupe du monde 2018 en Russie.