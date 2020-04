PSG : Neymar, Pogba, Griezmann, le trio magique du mercato ?

Dans : PSG.

La crise du coronavirus va laisser des traces chez les clubs européens, lesquels ne devraient pas effectuer de folie au mercato. Pas même le Barça pour recruter Neymar…

Plus que jamais, les gros clubs européens devront penser à vendre avant de pouvoir recruter. Et cela pourrait accoucher sur un énorme jeu de chaises musicales, à en croire les informations obtenues par le journal Sport. Dans son édition du jour, le média espagnol confirme la tendance selon laquelle Barcelone ne sera pas en mesure de recruter Neymar, à moins d’un départ d’Antoine Griezmann. A la surprise générale, c’est Manchester United qui pourrait débloquer la situation en recrutant le Français pour une somme avoisinant les 100 ME en provenance de Barcelone.

Mais comme le jeu des chaises musicales est infini, Manchester United devra enregistrer un gros départ avant de pouvoir sérieusement songer à recruter Antoine Griezmann. Bien évidemment, c’est Paul Pogba qui est le joueur le mieux valorisé de l’effectif mancunien. Autrement dit, le Real Madrid, principal courtisan de l’international tricolore, détient les clés de ce possible triple transfert du mercato selon le quotidien espagnol. Cela tombe bien, le club merengue affiche des comptes largement positifs, et ne ressent pas encore directement l’impact de la crise du coronavirus. Florentino Pérez est donc en mesure de recruter Paul Pogba, ce qui pourrait ainsi entraîner le départ de Griezmann à Manchester United puis de Neymar à Barcelone. Reste à voir comment le Paris Saint-Germain réutiliserait cet argent afin de remplacer au mieux l’international brésilien. Ces dernières semaines, de nombreux noms ont filtré dont ceux de Pierre-Emerick Aubameyang ou encore de Jadon Sancho.