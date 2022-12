EdF : L'avenir de Deschamps, la réponse cash

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Dans les jours à venir, le doute sera levé au sujet de l’avenir de Didier Deschamps à la tête de l’Equipe de France. Son agent a brutalement écarté une première piste.

Noël Le Graët avait fixé une demi-finale comme objectif à atteindre lors de la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps a fait mieux avec une finale d’anthologie malheureusement perdue aux tirs au but. Le sélectionneur des Bleus a donc la main quant à son avenir. En fin de contrat le 31 décembre, Didier Deschamps doit décider s’il continue ou non dans sa fonction de sélectionneur. Comme indiqué après la finale contre l’Argentine, « DD » rencontrera Noël Le Graët au mois de janvier pour lui annoncer sa décision, mais la tendance est plus que jamais à une nouvelle prolongation de l’aventure pour Didier Deschamps. Une chose est en tout cas certaine : l’actuel sélectionneur des Bleus ne souhaite pas prendre la tête de la Fédération française de Football, un poste qui ne l’intéresse pas à court terme selon son agent historique Jean-Pierre Bernès.

Deschamps pas intéressé par la présidence de la FFF

« Deschamps président de la FFF ? Non, pas du tout. Pas du tout. D’abord Didier est jeune encore. Il a encore des ambitions de manager une équipe et des joueurs. Il n’est pas du tout dans ce projet-là. Pas du tout. Ce n’est pas du tout lié à un poste de président de la Fédération. C’est un homme de terrain, c’est ce qui lui plaît. C’est ce qu’il a toujours aimé. Depuis l’âge de 24 ans c’est un meneur d’hommes. Il a été capitaine dans de grandes équipes à Nantes, à Marseille, à Turin. Il a aussi managé des grands clubs. Depuis dix ans il est en équipe nationale, aujourd’hui il est au sommet de son art par rapport à ce qu’il effectue et par rapport à son travail. Je pense qu’il veut continuer dans le projet d’être entraîneur bien évidemment, après il faut savoir ce qu’il va vouloir prendre comme décision. Continuer ou prendre un club ? Je pense qu’il est maître de son destin, de son avenir et personne ne pourra le faire changer d’idée » a prévenu l’agent de Didier Deschamps, qui rendra sa décision au début de l’année 2023. Avec comme tendance forte une prolongation à la tête des Bleus jusqu’à la Coupe du monde 2026.