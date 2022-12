EdF : Deschamps agressé par Riolo, le ton monte

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France disputera ce dimanche la finale de la Coupe du monde contre l'Argentine. Invités, Zinedine Zidane et Michel Platini ne feront pas le déplacement au Qatar, et pour Daniel Riolo cela confirme certaines choses.

Les champions du monde en titre ne sont plus très loin d'écrire une nouvelle page majuscule de leur histoire. L'équipe de France peut ce dimanche, en battant l'Argentine, décrocher une troisième étoile et glaner son deuxième titre de suite dans la compétition. Ce serait un exploit incroyable pour le football français. Ce match sera suivi par des millions de personnes à travers le monde. Pour cet événement, certains voulaient voir des anciens de l'équipe de France présents à Doha pour soutenir les Bleus. Mais ni Michel Platini, ni Zinedine Zidane ne seront du voyage jusqu'au Qatar que ce soit au frais de la FFF ou d'Emmanuel Macron. Le premier ne veut apparemment pas croiser des membres de la FIFA quand le second a tout simplement refusé l'invitation. Pour Daniel Riolo, cela est révélateur de l'ambiance qui règne dans le football français et de la valeur de ceux qui le dirigent actuellement.

Riolo dégoûté par Deschamps

𝗖𝗢𝗔𝗖𝗛 🇫🇷💙



En tant que sélectionneur, Didier Deschamps 𝗮 𝗿𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲́ 𝟮𝟬 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵𝘀 en tournoi majeur 🤯



Il représente à lui seul 𝘂𝗻 𝘁𝗶𝗲𝗿𝘀 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲̀𝘀 𝗳𝗿𝗮𝗻𝗰̧𝗮𝗶𝘀 à la Coupe du Monde et à l’EURO 👏#FiersdetreBleus pic.twitter.com/dUMvkbgVzY — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 16, 2022

Sur l'antenne de RMC, le journaliste n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet, s'en prenant directement à Noël Le Graët et Didier Deschamps qu'il accuse de ne pas être réellement les idoles de la France, même si un éventuel troisième titre mondial allait les rendre intouchables. « Il y a un duo à la tête de cette équipe de France qui va probablement remporter un deuxième succès, un énorme succès. Ils seront adulés. Deschamps sera un héros national. Mais si deux des plus grandes stars de notre football ne sont pas là-bas au Qatar, c'est que ces deux-là (Ndlr : Le Graët et Deschamps) ne seront jamais les héros du football français. Vous pouvez m'insulter, je n'ai plus de compte Twitter de toute façon, mais pour moi, l'humain est aussi important que ce qu'il se passe sur le terrain. Je reconnaitrais tout leur talent sportif, mais la vérité est que le football français est en rupture avec deux de ses plus grandes stars. Je trouve ça incroyable pour l'histoire de notre football. Cela me fait une peine folle, mais j ne suis pas étonné », a notamment indiqué Daniel Riolo, dépité qu'une telle situation puisse se produire alors que le football français n'est plus très loin d'écrire une nouvelle page gigantesque de son histoire.

𝐎𝐍 𝐄𝐒𝐓 𝐄𝐍 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐔𝐏𝐄 𝐃𝐔 𝐌𝐎𝐍𝐃𝐄 ! 🔥🔥🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/xEC82Tr88x — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 14, 2022

A noter que Karim Benzema, plus ou moins en froid avec la fédération, ne sera lui-aussi pas du voyage, sans que l'on sache l'exacte raison de cette décision du Ballon d'Or 2022. Ce dernier figure toujours dans la liste de l'équipe de France et peut prétendre à la médaille de champion du monde ou de vice-champion du monde. A noter que Stéphanie Frappart, première femme à arbitrer un match du Mondial masculin sera dans la délégation conviée par le Président de la République à venir assister à la finale France-Argentine, elle sera d'ailleurs accompagnée de l'épouse d'Emmanuel Macron, laquelle fera pour la première fois le déplacement à Doha pour cette Coupe du Monde.