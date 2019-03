EdF : Kylian Mbappé sera Ballon d'Or, et ce ne sera pas volé !

Dans : Equipe de France, PSG.

Même si forcément l'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des champions est un coup dur dans ses ambitions personnelles, Kylian Mbappé emballe toute l'Europe que ce soit avec le maillot du PSG ou celui de l'équipe de France. A 20 ans, le champion du monde tricolore est considéré comme l'une des stars actuelles du football planétaire et pour José Mourinho il est évident que celui qui s'est révélé sous le maillot de Monaco finira devenir le successeur de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi au sommet.

Dans un entretien à l'Agence France Presse, le Special One a dit tout le bien qu'il pensait de Kylian Mbappé. « Il s’est hissé à un très haut niveau. Avec Neymar indisponible aussi longtemps, je pense que Mbappé sera sur le podium pour le Ballon d’Or (…) Il va finir la saison avec le Soulier d’Or. S’il ne l’a pas, il sera pas loin de Messi et de Cristiano peut-être. (…) Il est là, prêt à atteindre le prochain niveau. Quand les deux monstres décideront d’arrêter, il sera là. Mbappé a fait l’histoire, et l’histoire n’est pas quelque chose qui peut s’effacer, ça reste à jamais. Il a été très important pour le titre ! Il est de plus en plus complet. Il peut jouer à tous les postes de l’attaque. En Bleu, il joue plutôt sur un côté, aux côtés d’Olivier Giroud et Antoine Griezmann. A Monaco avec Leonardo Jardim, il était plutôt à gauche. Au PSG, depuis la blessure d’Edinson Cavani, il évolue dans l’axe, comme un 9. Il est fort techniquement, puissant, rapide. Il n’a pas peur des duels face au gardien. Il est fantastique », s'enthousiasme José Mourinho, visiblement sous le charme de Kylian Mbappé.