EdF : Kylian Mbappé se voit en seigneur des anneaux

Dans : Equipe de France, PSG.

Jeune joueur au palmarès déjà époustouflant à 20 ans, Kylian Mbappé n’est pas du genre à se contenter de ce qui est à sa portée.

L’attaquant du Paris Saint-Germain rêve de tout gagner et de marquer les livres d’histoire, et cela passe parfois par des paris fous. C’est ainsi que, au moment d’évoquer la coupure forcée du Parisien avec sa blessure à la cuisse gauche qui le gêne encore un peu, L’Equipe rappelle les grands objectifs que s’est fixé le joueur. Non seulement avec son club sur le plan national et européen, mais aussi avec l’équipe de France. Il y a bien sûr l’Euro 2020 en ligne de mire, avec la possibilité de s’y qualifier dans les jours à venir si tout se passe bien.

Mais Kylian Mbappé s’en cache de moins en moins, il a la volonté de disputer les Jeux Olympiques, pour lesquels l’équipe de France espoirs s’est qualifiée l’été dernier. Il a bien évidemment l’âge pour disputer cette compétition, et ne ferait même pas partie des trois « jokers » de plus de 23 ans que chaque pays peut s’octroyer, histoire de faire grimper le prestige de cette compétition pas toujours disputée à fond par les grands pays européens. Mais les héros de Los Angeles peuvent le confirmer, un titre olympique reste gravée à vie pour une génération, ce que la France a connu en 1984 avec José Touré, Daniel Xuereb, Michel Bibard ou Dominique Bijotat. De quoi faire rêver KM, persuadé que 2020 sera une année olympique pour lui, même si le PSG peut aussi lui mettre des bâtons dans les roues avec cet été surchargé qui peut s'annoncer.