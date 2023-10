EdF ‍: Kylian Mbappé et le PSG, l'énorme crainte de Didier Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Le PSG est mis de côté pour les 10 prochains jours avec le rassemblement de l'équipe de France qui a débuté. Kylian Mbappé pourrait prendre la parole avant le match face aux Pays-Bas, mais Didier Deschamps n'a envie que les Bleus servent de table de discussion pour l'actualité parisienne.

Le PSG s’est rassuré le week-end dernier en gagnant de manière convaincante à Rennes afin de se replacer dans les bonnes positions du championnat de France. Un succès où pour une fois, Kylian Mbappé n’a pas été prépondérant, manquant même une énorme occasion de conclure le match après un rush individuel et un tir hors-cadre alors que le but était déserté. Une mauvaise passe qui a souvent été expliquée par une baisse de forme physique, notamment en raison du contrecoup de sa préparation estivale tronquée. Son avenir a en effet pendant longtemps occupé le devant de la scène, l’empêchant pendant un mois de faire la préparation physique collective, et surtout d’enchainer les matchs au tout début de saison.

Le mercato calmé, Mbappé devant les micros ?

Voilà désormais Kylian Mbappé de retour à Clairefontaine pour préparer les deux prochains matchs des Bleus, lui qui n’avait pas marqué contre l’Irlande, et n’avait pas joué ensuite contre l’Allemagne. A l’époque, c’était surtout sa prise de parole au lendemain de la fin du mercato qui était attendu. Mais malgré son statut de capitaine, il n’avait pas été présent en conférence de presse, certainement en raison d’un accord avec Didier Deschamps pour mettre de côté l’attention médiatique énorme autour de sa situation. Un mois plus tard, la donne a changé et l’avenir du numéro 7 du PSG n’est plus éternellement commenté, puisqu’il ne fait aucun doute qu’il finira la saison à Paris, et avisera ensuite.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Le journal AS affirme que, dans l’entourage de Mbappé, on estime que la date est idéale pour une prise de parole au coeur de cette première partie de saison. Jeudi, à la veille du match face aux Pays-Bas, l’attaquant français pourrait ainsi donc se présenter devant les micros pour évoquer les points chauds que sont son avenir, sa forme actuelle, les premiers pas avec Luis Enrique mais aussi les ambitions avec la France, et sa volonté de disputer les Jeux Olympiques notamment.

Deschamps n'est pas chaud du tout

Cette prise de parole serait en tout cas un sacré évènement, puisque Kylian Mbappé ne s’est plus adressé aux médias depuis le 15 juin dernier, et une conférence de presse à Faro avant le match contre Gibraltar. Didier Deschamps, habitué à confier les interviews d’avant-match à Hugo Lloris, alterne depuis que l’ancien monégasque a pris le brassard, et Antoine Griezmann peut très bien être envoyé au feu à la place de Kylian Mbappé également. En effet, selon Le Figaro, c’est le sélectionneur en personne qui craint de voir la présence du joueur du PSG provoquer des questions qui n’auront aucun lien avec l’équipe de France. La presse étrangère, y compris espagnole, sera en effet présente auprès des Bleus pour surveiller tout signe éventuel du champion du monde 2018, et cela a le don d’agacer Didier Deschamps. Ce dernier estime que Kylian Mbappé est assez grand pour prendre la parole sur ses réseaux ou avec un média s’il a besoin de dire quelque chose. Et dans le cas contraire, ce n’est pas à l’équipe de France, malgré son rôle de capitaine des Bleus, de servir de podium pour évoquer son actualité qui tourne forcément beaucoup autour du PSG. Voire du Real Madrid…