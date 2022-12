EdF : Kylian Mbappé brise le silence et fait un terrible aveu

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Forcément buteur à son retour à la compétition, Kylian Mbappé en a profité pour revenir sur la défaite en finale de la Coupe du monde. L'attaquant du PSG effectue un aveu poignant sur ce revers impossible à digérer.

C’était l’heure de la reprise pour le Paris Saint-Germain et la Ligue 1 ce mercredi 28 décembre. Et Kylian Mbappé a retrouvé le championnat de France comme s’il ne l’avait jamais quitté. Alors que Lionel Messi ne reviendra pas avant le début du mois de janvier, l’attaquant français a immédiatement retrouvé le chemin du Camp des Loges pour se concentrer sur la suite de la saison. Une initiative unanimement saluée tant il n’est pas évident de se remettre d’une telle déconvenue, alors que la France a perdu la finale de la Coupe du monde aux tirs au but face à l’Argentine.

La date de son retour calée de longue date !

Mais Kylian Mbappé a d’autres objectifs en vue et il n’entend pas faire souffrir le PSG pour ses déceptions avec l’équipe de France. C’est le message majuscule qu’il a tenu à faire passer après le match face à Strasbourg, au cours duquel il a été très actif et en a été récompensé avec le but vainqueur sur pénalty à la dernière seconde. « Le message il est simple, c'est peu importe ce qui va se passer avec la sélection, le PSG c'est autre chose, je suis déterminé à ramener tous les trophées à la capitale », a livré clairement un Kylian Mbappé qui n’a pas hésité à revenir clairement sur l’échec au Mondial, et notamment comment il avait vécu cela. Et surtout, le fait qu’il ne supportait pas l’échec et que rien, même pas le titre de meilleur buteur de la Coupe du monde, ne pourrait effacer la défaite en finale face à l’Argentine.

« Je pense que ça ne va jamais se digérer. Maintenant, comme j'ai dit au coach et aux coéquipiers, il n'y a aucune raison que mon club paye un échec en sélection. Le PSG n'est pas responsable de notre défaite. J'ai essayé de revenir avec la meilleure énergie possible, en étant le plus positif possible. Je ne fais pas un match dingue, mais j'ai continué à y croire, à pousser, car je savais que sur un rien on pouvait retourner la situation et c'est ce qu'on a fait très tard dans le match. On est très contents », a expliqué l’attaquant du PSG, qui révèle également qu’il avait décidé de se reprendre le chemin de l’entrainement très rapidement, et ce peu importe le résultat des Bleus au Qatar.

Une volonté farouche qui inspire le respect, tant Mbappé ne prend pas le PSG pour une roue de secours maintenant que la Coupe du monde, qui était forcément le grand objectif de sa saison, est terminée. La certitude est là, celle de voir l’ancien monégasque ultra motivé à l’idée de tout remporter cette saison avec Paris. Pour le championnat, même quand les vents sont contraires, les victoires s’enchainent et cela ne devrait pas être un problème sauf catastrophe. Ce qui va aussi permettre à Mbappé de faire ce qu’il fait de mieux, marquer des buts et battre des records à la pelle. De quoi susciter aussi l’admiration des supporters, qui ont créé un nouveau chant en son honneur, ce que le numéro 7 du PSG a également apprécié.