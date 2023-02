France : Olivier Giroud refuse la retraite à 36 ans !

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

La retraite internationale d’Olivier Giroud était attendue, après les annonces de Raphaël Varane, Hugo Lloris ou encore Steve Mandanda.

Il n’aurait pas été surprenant que l’avant-centre de l’Equipe de France et de l’AC Milan soit le quatrième joueur à annoncer sa retraite internationale depuis la Coupe du monde 2022. Interrogé à ce sujet par France 2 dans « 20h30 » le dimanche, Olivier Giroud a évoqué le sujet. Mais à la surprise générale, l’ancien attaquant de Chelsea a dévoilé qu’il n’avait aucunement l’intention de raccrocher les crampons avec l’Equipe de France. En effet, Olivier Giroud a fait savoir qu’il prétendait toujours à être appelé par Didier Deschamps et qu’il reviendrait avec le plus grand plaisir à Clairefontaine dans le cas où le sélectionneur des Bleus ferait appel à lui lors des prochains rassemblements. Olivier Giroud, qui a débuté sa carrière professionnelle sur le tard -au contraire de Varane ou Lloris- ne ressent visiblement pas la même fatigue et lassitude que ses compères.

Olivier Giroud refuse de prendre sa retraite internationale

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olivier Giroud (@oliviergiroud)

Par conséquent, il a fait savoir qu’il souhaitait poursuivre sa belle histoire avec l’Equipe de France, dont il est devenu le meilleur buteur cet hiver durant la Coupe du monde 2022 au Qatar. « L’Equipe de France ? Non non, ce n'est pas fini. Des émotions, j'espère qu'il y en aura encore. Je ne suis pas prêt à raccrocher, à enlever ce maillot bleu qui me tient à cœur » a indiqué Olivier Giroud sur l’antenne de France 2 avant de poursuivre et de conclure. « J'ai la motivation pour continuer et le physique aussi, je me sens bien. Pour l'instant je suis encore sélectionnable et un joueur de l'équipe de France ». Une bonne nouvelle pour Didier Deschamps, qui a déjà perdu trois tauliers de son vestiaire avec les retraites internationales de Raphaël Varane, de Steve Mandanda et d’Hugo Lloris. Mais qui pourra donc toujours compter sur le leadership d’Olivier Giroud. Le buteur de l’AC Milan ne devrait toutefois pas être un candidat au brassard de capitaine puisque les deux favoris qui se détachent pour prendre la succession d’Hugo Lloris sont Antoine Griezmann et Kylian Mbappé.