EdF : Kurt Zouma, sa radiation des Bleus exigée !

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Kurt Zouma est à la Une ce mardi et ce n’est pas pour une bonne raison, le défenseur de West Ham ayant été filmé en train de maltraiter ses chats.

Le défenseur de l’Equipe de France est dans la tourmente et il ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Ce mardi, une vidéo stupéfiante de Kurt Zouma a fait le tour des médias et des réseaux sociaux. Sur celle-ci, on peut y voir l’ancien défenseur de Saint-Etienne et de Chelsea avoir un comportement à vomir avec ses chats, qu’il frappe à plusieurs reprises avec ses pieds puis avec ses mains. Les actes de Kurt Zouma sont incompréhensibles et scandaleux, ce qui a obligé le club de West Ham à réagir publiquement en expliquant que des sanctions internes seront prises à l’encontre du joueur. Mais plus tard dans la journée, c’est l’association PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) qui a communiqué en exigeant des sanctions à l’échelle de la sélection pour Kurt Zouma.

Kurt Zouma dans la tourmente

La Fondation Brigitte Bardot va porter plainte contre le footballeur Kurt Zouma, filmé en train de frapper son chathttps://t.co/uxstHpQxuc pic.twitter.com/AnzJr0db7J — franceinfo (@franceinfo) February 8, 2022

Dans un communiqué, l’association protectrice des animaux a appelé à la radiation définitive de l’Equipe de France pour Kurt Zouma. PETA veut également que la garde des deux chats de Kurt Zouma lui soit « retirée de toute urgence et placés chez quelqu’un capable de leur montrer le respect et l’empathie qui manquent clairement à Zouma, qui ne devrait plus être autorisé à détenir des animaux » explique l’association dans son communiqué assassin avant de poursuivre. « Nous appelons à des sanctions à la hauteur de l’acte et espérons que le joueur sera radié de l’Equipe de France. Notre pays ne peut pas accepter d’être représenté à l’international par une personne s’affichant en train de commettre des actes de violence et de cruauté aussi inadmissibles. Il doit non seulement affronter le tribunal de l’opinion publique mais aussi être traîné devant une cour de justice » lance PETA alors que la presse anglaise dévoilait ce mardi que la police anglaise ne comptait pas ouvrir d’enquête à l’encontre de Kurt Zouma malgré cette vidéo scandaleuse. La Fondation Brigitte Bardot a par ailleurs décidé de porter plainte contre le défenseur de l'Equipe de France, pour qui les ennuis ne font que commencer.