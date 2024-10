EdF ‍: Koundé contre Larqué, la guerre des vêtements est lancée

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Les rassemblements de l'Equipe de France tournent de plus en plus souvent au défilé de mode. Le lundi, les joueurs français se succèdent à l'entrée de Clairefontaine dans des tenues toujours plus extravagantes. Cela ne plaît pas à Jean-Michel Larqué.

Ibrahima Konaté aura presque réussi à faire oublier la polémique Kylian Mbappé en Equipe de France. Le défenseur de Liverpool a été très franc dans ses réponses en conférence de presse. Mais, c'est surtout le lundi qu'il a accaparé l'attention médiatique. Konaté est arrivé sur le perron de Clairefontaine avec une cagoule fluo sur l'ensemble de la tête. Une tenue extravagante dans la lignée de ses coéquipiers en sélection. Les Bleus rivalisent d'originalité dans le choix de leurs vêtements quand ils retrouvent l'Equipe de France. Cette semaine notamment, Barcola était affublé d'un béret.

Koundé s'amuse des critiques

Un défilé de mode qui n'amuse pas tous les observateurs. Sur RMC, Jérôme Rothen a qualifié cette nouvelle habitude de « cirque ». Mais, la plus grosse colère était à mettre à l'actif de Jean-Michel Larqué. Ancienne voix de L'Equipe de France aux côtés de Thierry Roland, l'ancien stéphanois ne supporte pas que les joueurs français s'occupent autant de leur passage devant les caméras. « Leur première préoccupation avant d'arriver à Clairefontaine c'est de savoir comment ils vont se déguiser ! », s'est-il emporté dans Rothen s'enflamme. Une prise de parole qui n'a pas échappé au précurseur de ce phénomène, Jules Koundé.

Mais enfin, messieurs, il ne faut pas vous emporter de la sorte pour si peu.

Face à cette abondance de bienveillance nous n’avons plus le choix..

Le prochain rassemblement c’est promis on arrivera tous avec le survêtement, les crampons aux pieds sans oublier la parka si il pleut… https://t.co/DWX9lnPpM6 — Jules Kounde (@jkeey4) October 9, 2024

Le Barcelonais, connu pour avoir porté des bottines et même une robe pour un sponsor, a ironisé sur l'emportement excessif de Jean-Michel Larqué. « Mais enfin, messieurs, il ne faut pas vous emporter de la sorte pour si peu. Face à cette abondance de bienveillance nous n’avons plus le choix… Le prochain rassemblement c’est promis on arrivera tous avec le survêtement, les crampons aux pieds sans oublier la parka si il pleut M.Larqué », a t-il écrit sur X. Un débat secondaire qui illustre quand même la fracture naissante en Equipe de France entre les différentes générations.