EdF: Kolo Muani plutôt que Barcola, un mini scandale en Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Jeudi après-midi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste de joueurs convoqués pour les matchs amicaux face à l’Allemagne et le Chili. Bradley Barcola n’en fait pas partie, au contraire de Randal Kolo Muani.

Avec la blessure de Kingsley Coman, l’espoir était bien présent pour Bradley Barcola au moment de découvrir la liste de Didier Deschamps pour les matchs amicaux de l’Equipe de France contre l’Allemagne et le Chili. Le sélectionneur des Bleus a finalement fait le choix de redonner une chance à Moussa Diaby. Un autre scénario était possible, celui de voir Randal Kolo Muani écarté du groupe après son mauvais début de saison au PSG, un choix qui aurait pu donner une chance à l’ancien attaquant de l’OL. Didier Deschamps a fait le choix de la continuité et c’est précisément ce qui lui a été reproché par Olivier Rouyer sur le plateau de la Chaîne L’Equipe.

Barcola snobé, le choix de Deschamps vivement critiqué

« C’est une liste monotone, sans surprise (il soupire). Je déconne, mais j’aurais bien aimé que le petit Barcola soit là par exemple. C’est sûr que Didier Deschamps a une autre vue des éléments, mais je trouve que l’on peut essayer sur des matchs amicaux un joueur qui pourrait réellement apporter quelque chose dans un tournoi comme l’Euro. Quand je dis que c’est sans surprise, ça confirme juste ce à quoi je m’attendais. Les meilleurs sont là, il prépare l’Euro avec son équipe type mais j’aurais aimé qu’il amène quelque chose, un joueur tout près de la ligne de départ et lui montrer qu’il peut avoir sa chance » a lancé l’ancien joueur de l’Equipe de France, déçu de ne pas voir Bradley Barcola intégrer la liste des Bleus.

Avis similaire pour Karim Bennani, qui est lui plus catégorique et qui estime tout simplement que Randal Kolo Muani ne méritait pas d’être appelé en Equipe de France, au contraire de Bradley Barcola. « J’étais intéressé par le fait de voir Barcola en Equipe de France, mais pas forcément à la place de Diaby. A mon avis, il aurait été préférable pour Kolo Muani de ne pas être dans cette liste pour être piqué. En club, il est dans une situation délicate. Sur la forme du moment, il ne mérite pas d’être en Equipe de France. Oui la notion du groupe, mais sur la forme sportive, Barcola est au-dessus de Kolo Muani, en plus ils jouent dans le même club. Ça aurait été pas mal de piquer Kolo Muani pour voir comment il réagit, mettre Barcola à sa place. Là, il a fait entrer Kolo Muani dans un cocon, il va surement être présent à l’Euro alors qu’il aura fait une saison catastrophique » a analysé le journaliste. Les choix de Didier Deschamps sont donc critiqués, car beaucoup auraient aimé voir Barcola avoir sa chance en Equipe de France avant l’Euro. Ce ne sera pas le cas, ce qui ne veut pas dire que l’ancien ailier de l’OL a définitivement dit adieu au championnat d’Europe en Allemagne. Il lui restera encore trois mois en club pour convaincre Didier Deschamps.