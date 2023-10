EdF ‍: Kolo Muani n'a pas le niveau, son constat est terrible

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Randal Kolo Muani était titulaire ce vendredi soir aux Pays-Bas avec l'équipe de France. Mais le joueur du PSG n'a pas franchement convaincu les observateurs.

L'équipe de France a vécu une belle soirée ce vendredi soir aux Pays-Bas. Les hommes de Didier Deschamps ont en effet validé leur qualification pour l'Euro 2024. Au coup d'envoi, le sélectionneur des Bleus avait décidé d'aligner une équipe offensive, avec notamment Randal Kolo Muani en pointe. Mais le nouveau joueur du PSG n'a pas franchement pesé sur la défense batave. Egalement, son manque de personnalité aura frustré les fans et observateurs de l'équipe de France. C'est notamment le cas de Frédéric Piquionne, qui demande bien mieux à l'ancien joueur du FC Nantes.

Kolo Muani, ce n'est pas du tout ça

Dans les colonnes de L'Equipe, le consultant et ancien joueur n'a pas fait dans la langue de bois concernant Randal Kolo Muani. Selon lui, un joueur comme Marcus Thuram serait même plus intéressant. « Par rapport à la forme de Marcus Thuram, oui. Randal Kolo Muani est moins en confiance. Il est encore en pleine transition avec son transfert, un nouveau club, un nouveau Championnat. Kolo Muani manque de personnalité en équipe de France. Il manque de tranchant. Il n'a pas beaucoup bougé Van Dijk. On attend plus de mordant. Il n'a pas une occasion franche. Il devrait montrer autre chose. C'est le minimum. C'est moyen. Il doit beaucoup mieux faire », a notamment indiqué Frédéric Piquionne, de plus en plus dubitatif sur ce que peut apporter RKM à l'équipe de France.

A ce dernier de faire taire les critiques. Une autre rencontre arrive face à l'Ecosse mardi soir en match amical. L'occasion sans doute parfaite pour le joueur du PSG de reprendre confiance et de revenir dans le vestiaire parisien avec un gros moral. Kylian Mbappé, qui suscitait le doute avant le choc aux Pays-Bas, peut inspirer son coéquipier chez les Bleus et au Paris Saint-Germain, puisque lui aussi commençait à susciter des questions.