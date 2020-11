EdF : Kimpembe titulaire à l'Euro, le débat est clos

Dans : Equipe de France.

Titulaire au Portugal samedi soir, Presnel Kimpembe a livré une excellente prestation au côté de Raphaël Varane en défense centrale.

De toute évidence, le défenseur du Paris Saint-Germain s’impose doucement mais surement comme un titulaire avec les Bleus. Un constat d’autant plus valable que Clément Lenglet, son principal concurrent, n’est pas dans la forme de sa vie avec le FC Barcelone. Aux commentaires du match entre la France et le Portugal, Bixente Lizarazu a apprécié la performance de Presnel Kimpembe face à Joao Felix et Cristiano Ronaldo. Pour le consultant de TF1, il est clair que le n°3 du PSG a de grandes chances d’être un titulaire de Didier Deschamps à l’Euro en juin prochain.

« Kimpembe a été vraiment excellent. Si on analyse les dernières performances de l'équipe de France, il y avait un débat concernant l'association avec Varane, taulier de cette équipe. Kimpembe a été très bon dans toutes ses interventions, il a été tranchant, très clair dans ses actions et présent dans la surface. C'est un défenseur de combat, il aime le contact avec l'adversaire. C'est comme ça qu'il se sublime. La complémentarité avec Varane est excellente » a apprécié l’ancien défenseur du Bayern Munich et de l’Equipe de France, épaté par la complémentarité entre Presnel Kimpembe et Raphaël Varane. De toute évidence, le défenseur du PSG s’impose comme le successeur d’un certain Samuel Umtiti chez les Bleus. Reste maintenant à voir s’il parviendra à conserver ce niveau très élevé tout au long de la saison afin de conforter sa place de titulaire en puissance avec la sélection de Didier Deschamps. Ce qui serait également une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain dans la quête de la Ligue des Champions cette saison…