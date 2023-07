EdF ‍: Invitée à retourner en cuisine, elle prend sa revanche au Mondial

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

L'équipe de France se prépare pour le Mondial en Océanie. Une compétition qui sera bien diffusée en France, et qui mettra à l'honneur Lucile Guillotin aux commentaires de France Télévisions.

Malgré quelques mois de doutes et d’interrogations, les Français pourront bien suivre leur équipe nationale féminine à la Coupe du monde qui débutera prochainement en Océanie. Les joueuses d’Hervé Renard vont tenter d’enfin s’approcher du Graal et d’imiter leurs homologues masculins, même si les nombreux et importants forfaits sur blessure gangrènent les ambitions tricolores. En tout cas, les matchs seront diffusés après un accord obtenu in extremis avec la FIFA, et France Télévisions comme M6 retransmettront les rencontres. Pour les matchs qui seront sur la chaine publique, il a été annoncé que ce serait Lucile Guillotin qui se retrouverait aux commentaires. Une petite surprise tant la journaliste n’est pas forcément connue du grand public, elle qui a longtemps oeuvré sur France 3 Alsace et était ensuite rédactrice en cheffe adjointe à Stade 2.

Des messages impitoyables les lendemains de match

L’intéressée avoue elle même sa surprise dans les colonnes du Parisien, soulignant qu’elle était partie de très loin dans sa carrière, quand elle commentait les matchs du RC Strasbourg pour France Bleu, et avait le droit à des commentaires assez salés. « C’est une prise de risque pour eux. Je ne suis pas sûre que beaucoup de chaînes oseraient faire ça. Ce n’est même pas le fait d’être une femme, c’est le fait que je ne suis personne. C’est une confiance énorme », a livré Lucile Guillotin, avant de revenir sur ses débuts plus chaotiques. « J’en ai pris plein la figure. Je crois que beaucoup de femmes auraient arrêté à ma place. À l’époque, à la radio, on avait un répondeur où les auditeurs laissaient des messages, les lendemains de matchs, me critiquant, demandant que je retourne dans ma cuisine… C’était une déferlante. Ça a duré plusieurs mois. Par contre, dans le milieu du foot, les joueurs, les entraîneurs, m’ont toujours respectée. Quand ils voient que tu t’y connais, il n’y a pas de problème. J’ai commenté 350 ou 400 matchs, je n’ai jamais eu de remarques du milieu », a souligné la journaliste de France Télévisions, qui va prochainement s’envoler vers l’Australie pour suivre les Bleues au plus près. En espérant rester là-bas le plus longtemps possible.