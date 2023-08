EdF ‍: Imbuvable, Hervé Renard s’excuse

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Si l'équipe de France s'est remise à l'endroit dans cette Coupe du monde 2023 grâce à un succès étriqué face au Brésil (2-1), Hervé Renard s'est montré particulièrement nerveux depuis son banc.

Mercredi 2 août, l'équipe de France a son destin entre ses mains. Les Françaises, premières du groupe F, ont l'opportunité de valider leur qualification pour les huitièmes de finale en battant le Panama. Un match abordable sur le papier mais qui pourrait également être un piège pour les Françaises. Si Hervé Renard est confiant pour cette échéance, d'une importance capitale, il a été beaucoup plus nerveux lors de l'affrontement avec le Brésil. Depuis son banc où il donnait des consignes à ses joueuses, l'ancien entraîneur de l'Arabie saoudite était extrêmement dissipé, écopant même d'un carton jaune. En conférence de presse, le technicien français a tenu à présenter ses excuses concernant son comportement, avouant de lui-même qu'il pouvait se laisser emporter par la nature des événements.

Hervé Renard fait son mea-culpa

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Équipe de France féminine 🇫🇷 (@equipedefrancef)

« La seule chose que je sais, c'est que je suis toujours un peu fou, comme vous avez pu le voir à la fin du match contre le Brésil. Je voudrais juste m'excuser pour mon comportement à la fin du match. Ce n'est pas un bon comportement, ce n'est pas une bonne image pour l'équipe de France. Donc je m'en excuse » a assuré l'ancien coach du LOSC en amont du troisième match des Bleues dans ce Mondial en Australie et en Nouvelle-Zélande. Hervé Renard fait son mea-culpa et concède qu'il est allé un petit peu trop loin lors de ce match tendu contre le Brésil. Si ce sont les joueuses les premières actrices de l'équipe de France, le tacticien de 54 ans est également très surveillé. Lors de France-Panama, Hervé Renard va probablement essayer d'adopter une attitude plus mesurée, à moins que le match ne prenne une tournure complètement folle.